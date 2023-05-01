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İstanbul'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Resim: 1

Olay, Hacıosman Bayırı Caddesi üzerinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

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İstanbul'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Resim: 2

Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek yangın tüpüyle müdahale ederken bir yanda da itfaiye ekiplerine haber verdi. 

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İstanbul'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Resim: 3

 Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobili söndürdü. 

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İstanbul'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Resim: 4

Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. (DHA)

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