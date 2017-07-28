İstanbul'da 9 günde 2. afet ! 20 dakika yağış yetti

18 Temmuz’daki afetin ardından, dün akşam bir kez daha sağanak yağışa teslim olan İstanbul, saat 18.00 sıralarında tamamen karanlığa büründü. Bastıran dolu hayatı o anda felç etti. Düşen yıldırımlar nedeniyle yangınlar çıktı. Ağaçlar devrildi, bir çok işyeri ve evi su bastı. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu ev ve arabaların camlarının kırılmasına neden oldu. Marmaray ve Avrasya Tüneli kapatıldı.



