  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 28 Temmuz 2017 07:15

İstanbul'da 9 günde 2. afet ! 20 dakika yağış yetti

İstanbul'da sağanak yağış ve dolu 20 dakikada yüzlerce ev, işyeri ve aracı hasara uğrattı. Meteoroloji Marmara bölgesi için bugün de uyarıda bulundu.

İstanbul'da 9 günde 2. afet ! 20 dakika yağış yetti

Günlerdir geleceği konuşulan şiddetli yağış ve fırtına dün saat 15.00’te Edirne ve Kırklareli’nden yurda girdi, Marmara bölgesini esir aldı.

1/ 137
İstanbul'da 9 günde 2. afet ! 20 dakika yağış yetti

18 Temmuz’daki afetin ardından, dün akşam bir kez daha sağanak yağışa teslim olan İstanbul, saat 18.00 sıralarında tamamen karanlığa büründü. Bastıran dolu hayatı o anda felç etti. Düşen yıldırımlar nedeniyle yangınlar çıktı. Ağaçlar devrildi, bir çok işyeri ve evi su bastı. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu ev ve arabaların camlarının kırılmasına neden oldu. Marmaray ve Avrasya Tüneli kapatıldı.

2/ 137
İstanbul'da 9 günde 2. afet ! 20 dakika yağış yetti

Trafikte otobüs ve otomobillerde çok sayıda mahsur kalanlar oldu. Aksaray Meydanı’nda otobüs, dolmuş ve otomobilde mahsur kalanlar, araçların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Vatandaşları, itfaiye kurtardı.

3/ 137
İstanbul'da 9 günde 2. afet ! 20 dakika yağış yetti

VAPUR MENDİREĞE ÇARPTI

Bakırköy, İncirli Köprüsü altında bir kişi yüzerek kendini kurtarabildi. Eyüp Alibeyköy’de bir palet deposuna yıldırım düştü. Kauçukların alev almasıyla çıkan yangın saatlerce sürdü.

4/ 137
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM