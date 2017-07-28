İstanbul'da 9 günde 2. afet ! 20 dakika yağış yetti
İstanbul'da sağanak yağış ve dolu 20 dakikada yüzlerce ev, işyeri ve aracı hasara uğrattı. Meteoroloji Marmara bölgesi için bugün de uyarıda bulundu.
Günlerdir geleceği konuşulan şiddetli yağış ve fırtına dün saat 15.00’te Edirne ve Kırklareli’nden yurda girdi, Marmara bölgesini esir aldı.
18 Temmuz’daki afetin ardından, dün akşam bir kez daha sağanak yağışa teslim olan İstanbul, saat 18.00 sıralarında tamamen karanlığa büründü. Bastıran dolu hayatı o anda felç etti. Düşen yıldırımlar nedeniyle yangınlar çıktı. Ağaçlar devrildi, bir çok işyeri ve evi su bastı. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu ev ve arabaların camlarının kırılmasına neden oldu. Marmaray ve Avrasya Tüneli kapatıldı.
Trafikte otobüs ve otomobillerde çok sayıda mahsur kalanlar oldu. Aksaray Meydanı’nda otobüs, dolmuş ve otomobilde mahsur kalanlar, araçların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Vatandaşları, itfaiye kurtardı.