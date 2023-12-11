İstanbul'da silahlı asker uğurlama eğlencesi korku saçtı
İstanbul'da bir grup genç asker eğlencesi yaptıktan sonra pompalı tüfeklerle sokak ortasında havaya ateş açtı. Mahalle sakinleri gruba tepki gösterirken o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay dün gece saatlerinde, Nene Hatun Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir grup, asker eğlencesi yaptıktan sonra pompalı tüfeklerle sokak ortasında havaya ateş açtı.
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Mahalle sakinlerinin evlerinin balkonundan tepki gösterdiği grup, gelen tepkilere aldırış etmeden tekrar havaya ateş etti.
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Grup tepkiler üzerine sokaktan ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA)
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