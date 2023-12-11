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İstanbul'da silahlı asker uğurlama eğlencesi korku saçtı

İstanbul'da bir grup genç asker eğlencesi yaptıktan sonra pompalı tüfeklerle sokak ortasında havaya ateş açtı. Mahalle sakinleri gruba tepki gösterirken o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da silahlı asker uğurlama eğlencesi korku saçtı - Resim: 1

Olay dün gece saatlerinde, Nene Hatun Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir grup, asker eğlencesi yaptıktan sonra pompalı tüfeklerle sokak ortasında havaya ateş açtı. 

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İstanbul'da silahlı asker uğurlama eğlencesi korku saçtı - Resim: 2

Mahalle sakinlerinin evlerinin balkonundan tepki gösterdiği grup, gelen tepkilere aldırış etmeden tekrar havaya ateş etti.

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İstanbul'da silahlı asker uğurlama eğlencesi korku saçtı - Resim: 3

Grup tepkiler üzerine sokaktan ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA)

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İstanbul'da silahlı asker uğurlama eğlencesi korku saçtı - Resim: 4
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