İstanbul'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Sarıyer'de bir kafede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis olay yerinde inceleme başlatırken, olaya karışan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Olay, saat 23.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Hadım Koru Yolu Caddesi'nde bir kafede meydana geldi.
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İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı çatışma çıktı. Olayda Türk uyruklu İsveç vatandaşı olduğu belirlenen M.A. (35) olay yerinde hayatını kaybederken, U.K. (33) bacağından silahla yaralandı.
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Saldırıya karışan 3 şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
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