  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Sarıyer'de bir kafede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis olay yerinde inceleme başlatırken, olaya karışan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1
1 / 11
İstanbul'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Olay, saat 23.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Hadım Koru Yolu Caddesi'nde bir kafede meydana geldi.

2 / 11
İstanbul'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı çatışma çıktı. Olayda Türk uyruklu İsveç vatandaşı olduğu belirlenen M.A. (35) olay yerinde hayatını kaybederken, U.K. (33) bacağından silahla yaralandı.

3 / 11
İstanbul'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Saldırıya karışan 3 şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

4 / 11