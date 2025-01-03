İstanbul'da silahlı çatışmada ilginç anlar: Erkekler kaçtı, o silahın önüne atladı
İstanbul'un Güngören semtinde iki pazarcının tartışması silahlı kavgaya dönüşürken çok sayıda erkek pazar yerinden kaçmayı tercih etti, bir kadın ise silahın önüne geçerek olası bir cinayeti önledi.. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı...
Kaynak: DHA
İstanbul Güngören'de 2 pazarcının tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Pazarcının elindeki silahla bağırması ve bir kadının hayatını tehlikeye atarak saldırganı durdurmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Olay, Güngören Haznedar'da Perşembe pazarında dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aynı pazarda tezgah açan iki esnaf arasında tartışma yaşandı.
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Bir hafta sonra Perşembe günü ik esnaf arasında yine tartışma çıktı. İki pazarcıyı esnaf arkadaşları ayırdı. Taraflardan birisi olay yerine silahla gelince karşı taraf pazar yerinden uzaklaştı.
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Silahlı kişi tartıştığı pazarcıyı olay yerinde bulamayınca çevrede bir süre bağırdı. Elinde silah olan pazarcıyı bir kadın hayatını tehlikeye atarak durdurmaya çalıştı.
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