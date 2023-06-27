İstanbul'da silahlı dehşet: Husumetlisine ateş etti, arkadaşını vurdu

DHA'nın haberine göre Güngören'de otomobille ilerleyen 2 kişiden biri, motosiklet üzerindeki husumetlilerini silahla vurmak isterken yanlışlıkla arkadaşını vurduktan sonra kaçtı. Silahla yaralan kişi ise daha sonra husumetlilerinden dayak yedi.