İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kimlik kontrolü için 3 kişiye ikazda bulunan bekçi ekibine silahla ateş açıldı. Açılan ateşte yaralanan bekçi Uğur Gölçek tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Kaynak: DHA
Olay, saat 00.10 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde rutin kimlik kontrolü için 3 kişiye ikazda bulunan bekçi ekibine silahla ateş açarak karşılık verildi.
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Açılan ateşte bekçi Uğur Gölçek, ağır yaralandı. Gölçek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı bekçiyi hastanede ziyaret etti.
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Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bekçi Uğur Gölçek şehit oldu.
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