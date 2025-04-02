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İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kimlik kontrolü için 3 kişiye ikazda bulunan bekçi ekibine silahla ateş açıldı. Açılan ateşte yaralanan bekçi Uğur Gölçek tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Kaynak: DHA
İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu - Resim: 1

Olay, saat 00.10 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde rutin kimlik kontrolü için 3 kişiye ikazda bulunan bekçi ekibine silahla ateş açarak karşılık verildi.

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İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu - Resim: 2

Açılan ateşte bekçi Uğur Gölçek, ağır yaralandı. Gölçek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu - Resim: 3

İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı bekçiyi hastanede ziyaret etti.

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İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu - Resim: 4

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bekçi Uğur Gölçek şehit oldu.

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