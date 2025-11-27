  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da sır ölüm... Denizde bir ceset bulundu

İstanbul'da sır ölüm... Denizde bir ceset bulundu

İstanbul'un Silivri ilçesi sahilinde denizde erkek cesedi bulundu.

Kaynak: İHA
İstanbul'da sır ölüm... Denizde bir ceset bulundu - Resim: 1

Olay, saat 22.00 sıralarında Silivri Sahilinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Silivri sahilindeki vatandaşlar, sahilde erkek cesedi görmesi üzerine 112 Acil Servise durumu bildirdi.

1 / 4
İstanbul'da sır ölüm... Denizde bir ceset bulundu - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan şahıs üzerinde inceleme yaptı.

2 / 4
İstanbul'da sır ölüm... Denizde bir ceset bulundu - Resim: 3

 İncelemenin ardından erken şahsın ve 40'lı yaşlarda olduğu ve üzerinde kimliğin çıkmadığı belirtildi. Ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

3 / 4
İstanbul'da sır ölüm... Denizde bir ceset bulundu - Resim: 4
4 / 4