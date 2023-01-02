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  4. İstanbul’da siste büyüleyen manzara! Uçaklar bir anda ortaya çıkıp bir anda kayboldu

İstanbul’da siste büyüleyen manzara! Uçaklar bir anda ortaya çıkıp bir anda kayboldu

İstanbul’da sis bulutlarının içinden çıkan uçaklar, dron ile görüntülendi. Ortaya çıkan manzara, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul’da siste büyüleyen manzara! Uçaklar bir anda ortaya çıkıp bir anda kayboldu - Resim: 1

İstanbul'da dün etkili olan sis bu sabah da sürdü. İstanbul Havaalanı’ndan da görüntülenen sis, renkli görüntülere sahne oldu. 

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İstanbul’da siste büyüleyen manzara! Uçaklar bir anda ortaya çıkıp bir anda kayboldu - Resim: 2

Sis bulutlarının arasından çıkan uçaklar, dron ile görüntülenirken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

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İstanbul’da siste büyüleyen manzara! Uçaklar bir anda ortaya çıkıp bir anda kayboldu - Resim: 3

Görüntülerde, Hava Trafik Kontrol Kulesi’nin de sis bulutlarının arasında kaldığı görüldü.

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İstanbul’da siste büyüleyen manzara! Uçaklar bir anda ortaya çıkıp bir anda kayboldu - Resim: 4

Sis bulutların arasında seyreden uçaklarsa görenleri hayrete düşürüyor.

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