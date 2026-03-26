İstanbul'da sitedeki çifte cinayetin sır perdesi aralandı
İstanbul Esenyurt'ta iki kişinin silahla vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin biri kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin M.E.K ve F.K.'yi kız arkadaşlarını darbettikleri için öldürdüğü belirlendi.
Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda bulunan sitede 24 Şubat saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, daireden gelen silah seslerini duyanlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silah seslerinin geldiği 5'inci kata çıkan ekipler, koridorda iki erkeği yaralı halde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede hayatını kaybedenlerin M.E.K. (36) ile F.K. (33) olduğu tespit edildi. Cesetlerin yanında bir tabanca bulunurken, M.E.K.'nin 31, F.K.'nin ise 14 suç kaydı olduğu belirlendi.
AYNI SİTEDE BAŞKA BİNADA YAŞIYORLARMIŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayın ardından başlattığı çalışmalarda, kaçan şüphelilerin sitenin güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Şüphelilerin olayın ardından binadan hızla kaçtıkları ve aynı site içerisinde başka bir binada yaşadıkları tespit edildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı.
KIZ ARKADAŞLARINI DARBETTİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER
Yapılan çalışmalarda, M.E.K. ve F.K.'nin, şüphelilerin kız arkadaşı E.Ç. (32)'yi bir süre önce darbettikleri, bu nedenle taraflar arasında husumet oluştuğu belirlendi. Olay günü taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından, hayatını kaybeden iki kişinin şüphelilerin kapısına gittikleri öğrenildi. Ellerindeki silahlarla ateş etmeye çalıştıkları ancak silahların tutukluk yaptığı, bunun üzerine şüphelilerin ateş açarak M.E.K. ve F.K.'yi öldürdüğü tespit edildi.
ÖNCE 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olayın ardından şüphelilerle buluştuktan sonra kaçtığı belirlenen E.Ç., 5 gün önce yakalandı. Şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen O.Ç. (32) de gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.