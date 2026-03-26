İstanbul'da sitedeki çifte cinayetin sır perdesi aralandı

Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda bulunan sitede 24 Şubat saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, daireden gelen silah seslerini duyanlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silah seslerinin geldiği 5'inci kata çıkan ekipler, koridorda iki erkeği yaralı halde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede hayatını kaybedenlerin M.E.K. (36) ile F.K. (33) olduğu tespit edildi. Cesetlerin yanında bir tabanca bulunurken, M.E.K.'nin 31, F.K.'nin ise 14 suç kaydı olduğu belirlendi.