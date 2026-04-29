İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Genç kadını yumruklayıp yardım etmek isteyenlere saldırdı
İstanbul Maltepe'de sokak ortasında yaşanan kadına şiddet olayı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Tartıştığı kadını önce saçından sürükleyen, ardından yumruklayarak darbeden saldırgan, duruma müdahale etmek isteyen çevredeki vatandaşlara da saldırdı. Çaresiz kadının gözyaşları içinde kurtulmaya çalıştığı o dehşet anları ve saldırganın çevreye savurduğu tehditler kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA
İstanbul Maltepe’de bir şahsın, tartıştığı kadını sokak ortasında yumruklayarak darbetmesi kameralara yansıdı. Şiddet uyguladığı kadını zorla götürmeye çalışan saldırgan, engel olmak isteyen vatandaşlara da meydan okudu.
Olay, öğle saatlerinde Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bir şahıs ile yanındaki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, yanındaki kadını kolundan tutarak zorla götürmeye çalıştı.
