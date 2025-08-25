  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada

İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada

İstanbul Pendik'te bir kişi sokak ortasında kadına önce şiddet uyguladı, sonra saçından tutarak aracına bindirdi.

Kaynak: EkolTV
İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada - Resim: 1

Kadına şiddet olaylarının ardı arkası kesilmezken hemen hemen her gün yeni olay basına yansımaya devam ediyor.

İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada - Resim: 2

Bu sefer kadına şiddetin adresi İstanbul Pendik'ti. 

İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada - Resim: 3

Pendik'te bir kişi sokak ortasında kadına önce şiddet uyguladı, sonra saçından tutarak zorla aracına bindirdi.

İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada - Resim: 4

Şiddet uygulayan erkek aynı anda küfürler de savururken, yaşananlar bir vatandaş tarafından anbean telefon kamerasıyla kaydedildi.

