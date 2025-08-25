İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada
İstanbul Pendik'te bir kişi sokak ortasında kadına önce şiddet uyguladı, sonra saçından tutarak aracına bindirdi.
Kaynak: EkolTV
Kadına şiddet olaylarının ardı arkası kesilmezken hemen hemen her gün yeni olay basına yansımaya devam ediyor.
Bu sefer kadına şiddetin adresi İstanbul Pendik'ti.
Pendik'te bir kişi sokak ortasında kadına önce şiddet uyguladı, sonra saçından tutarak zorla aracına bindirdi.
Şiddet uygulayan erkek aynı anda küfürler de savururken, yaşananlar bir vatandaş tarafından anbean telefon kamerasıyla kaydedildi.
