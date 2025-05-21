İstanbul'da sokak ortasında küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştılar
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde babasının otomobiliyle ilgilenmesini fırsat bilen bir kişi küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı. Zanlı yakalanırken emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde babasının otomobiliyle ilgilenmesini fırsat bilen bir kişi küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı. Karakola yapılan şikayet üzerine yakalanan zanlı tutuklandı.
1 / 6
Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Arnavutköy’de gerçekleşti. İddiaya göre otomobiliyle uğraşan bir kişinin yanında bekleyen küçük çocuk kaldırımdan geçen bir kişi tarafından kaçırılmaya çalışıldı.
2 / 6
Olayı son anda fark eden baba şahsı yakalayarak polise ihbarda bulundu.
3 / 6
Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalanan zanlı M.S.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kişinin tutuklandığı öğrenildi.
4 / 6