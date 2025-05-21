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İstanbul'da sokak ortasında küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştılar

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde babasının otomobiliyle ilgilenmesini fırsat bilen bir kişi küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı. Zanlı yakalanırken emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
İstanbul'da sokak ortasında küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştılar - Resim: 1

İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde babasının otomobiliyle ilgilenmesini fırsat bilen bir kişi küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı. Karakola yapılan şikayet üzerine yakalanan zanlı tutuklandı.

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İstanbul'da sokak ortasında küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştılar - Resim: 2

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Arnavutköy’de gerçekleşti. İddiaya göre otomobiliyle uğraşan bir kişinin yanında bekleyen küçük çocuk kaldırımdan geçen bir kişi tarafından kaçırılmaya çalışıldı.

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İstanbul'da sokak ortasında küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştılar - Resim: 3

Olayı son anda fark eden baba şahsı yakalayarak polise ihbarda bulundu.

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İstanbul'da sokak ortasında küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştılar - Resim: 4

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalanan zanlı M.S.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kişinin tutuklandığı öğrenildi.

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