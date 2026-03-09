İstanbul'da sokakta uyuşturucu satan torbacılara suçüstü!

İstanbul Sultangazi’de asayiş polisleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başarılı bir operasyona imza attı. Sultançiftliği Mahallesi’nde gece saat 23.00 sıralarında yürütülen çalışmalarda, bir şüphelinin sokak üzerindeki bir araçtan uyuşturucu madde aldığını tespit eden ekipler anında müdahale etti.