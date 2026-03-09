İstanbul'da sokakta uyuşturucu satan torbacılara suçüstü!
Sultangazi’de devriye gezen asayiş ekipleri, bir otomobilden uyuşturucu alışverişi yapıldığını fark etti. Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin aracı çöp konteynerine çarparak durabildi. Aramalarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, yakalanan 5 şüpheliden birinin uyuşturucu ticaretinden arandığı ortaya çıktı.
İstanbul Sultangazi’de asayiş polisleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başarılı bir operasyona imza attı. Sultançiftliği Mahallesi’nde gece saat 23.00 sıralarında yürütülen çalışmalarda, bir şüphelinin sokak üzerindeki bir araçtan uyuşturucu madde aldığını tespit eden ekipler anında müdahale etti.
Suçüstü yakalandılar
Müdahale sırasında alıcı konumundaki şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisin geldiğini fark eden araç içerisindeki zehir tacirleri ise hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.
Çöp koteynerine çarptılar
Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin peşine düştüğü araç, kısa süren takibin ardından bir çöp konteynerine çarparak durabildi. Araç içerisinde bulunan 4 kişi polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı şarjör ve 9 adet mermi, 900 TL ile 4 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan toplam 5 şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelilerden birinin halihazırda "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan arandığı belirlendi.