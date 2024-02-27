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İstanbul'da sokakta yürüyen bir kadının başına bu da geldi

Zeytinburnu'nda bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada bir binanın balkonundan 5 otomobil lastiği aşağıya düştü. Kadın lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtulurken 2 araçta hasar oluştu.

Kaynak: DHA
İstanbul'da sokakta yürüyen bir kadının başına bu da geldi - Resim: 1

Olay, 22 Şubat günü sabah 07.30 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi. 

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İstanbul'da sokakta yürüyen bir kadının başına bu da geldi - Resim: 2

Bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada binanın birinci katındaki balkonundan 5 araç lastiği aşağıya düştü. 

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İstanbul'da sokakta yürüyen bir kadının başına bu da geldi - Resim: 3

Kadın ölümden kıl payı kurtulurken bacağına çarpan lastikle hafif yaralandı. 

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İstanbul'da sokakta yürüyen bir kadının başına bu da geldi - Resim: 4

Düşen lastikler park halindeki 2 araca da zarar verdi. 

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