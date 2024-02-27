İstanbul'da sokakta yürüyen bir kadının başına bu da geldi
Zeytinburnu'nda bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada bir binanın balkonundan 5 otomobil lastiği aşağıya düştü. Kadın lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtulurken 2 araçta hasar oluştu.
Kaynak: DHA
Olay, 22 Şubat günü sabah 07.30 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi.
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Bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada binanın birinci katındaki balkonundan 5 araç lastiği aşağıya düştü.
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Kadın ölümden kıl payı kurtulurken bacağına çarpan lastikle hafif yaralandı.
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Düşen lastikler park halindeki 2 araca da zarar verdi.
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