İstanbul'da şoke eden cinayet: Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
İstanbul Sancaktepe'de aynı binada yaşayan A.Ş. ve kardeşi M.Ş arasında park yeri sebebiyle çıkan tartışma cinayetle bitti.
Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Akpınar Mahallesi Ayten Sokak'ta meydana geldi. Aynı binada yaşayan kardeşler A.Ş. ve M.Ş. arasında park yeri meselesi ile tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ş., silahla kardeşi M.Ş. ve eşi C.Ş.'ye ateş etti.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde M. Ş.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Bacağından yaralanan C.Ş. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
GÖZALTINA A.NDI
Polis ekipleri, kardeşini öldüren A.Ş.'yi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı.
M.Ş.'nin cenazesi, polis ekiplerinin olay yeri iceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)