İstanbul'da şoke eden cinayet: Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü

Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Akpınar Mahallesi Ayten Sokak'ta meydana geldi. Aynı binada yaşayan kardeşler A.Ş. ve M.Ş. arasında park yeri meselesi ile tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ş., silahla kardeşi M.Ş. ve eşi C.Ş.'ye ateş etti.