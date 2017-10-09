Sahte içki operasyonunda şok görüntüler
İstanbul Fatih'te düzenlenen sahte içki operasyonunda binlerce şişe sahte içki ele geçirildi. Sahte içki imalathanesinin duvarında yazan 'No smoking' uyarısı dikkat çekti.
Fatih'te sahte içki imalatı yapılan bir iş hanına filmleri aratmayan bir operasyon gerçekleştirildi. Kurulan barikatları aşarak, 3 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, satışa hazır binlerce şişe sahte içki ele geçirdi. Üretim yapılan odalardan birinde duvara yazılan 'No smoking' uyarısı dikkat çekti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te sahte içki imalatı yapıldığı öne sürülen bir iş hanını teknik ve fiziki takibe aldı. Bir süre devam eden çalışmalar sonucunda operasyon için düğmeye basan ekipler, Süleymaniye'de yer alan Siyavuşpaşa Sokak üzerindeki Nedim Han'a aksiyon filmlerini aratmayan bir baskın düzenledi. Boş olduğu süsü verilen iş hanına giren ekipler, kurulan barikatları yıkarak, handa sahte içki üreten 3 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonun yapıldığı iş hanının daha önce kaçak sigara satışı ve sahte içki üretimi yapıldığı için defalarca kez mühürlendiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin handa başlattığı çalışmalar esnasında ortaya çıkan korkunç manzaralar, sahte içki dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi.