Sahte içki operasyonunda şok görüntüler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te sahte içki imalatı yapıldığı öne sürülen bir iş hanını teknik ve fiziki takibe aldı. Bir süre devam eden çalışmalar sonucunda operasyon için düğmeye basan ekipler, Süleymaniye'de yer alan Siyavuşpaşa Sokak üzerindeki Nedim Han'a aksiyon filmlerini aratmayan bir baskın düzenledi. Boş olduğu süsü verilen iş hanına giren ekipler, kurulan barikatları yıkarak, handa sahte içki üreten 3 kişiyi gözaltına aldı.



