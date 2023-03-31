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İstanbul'da şoke eden olay! Bebekli kadının üzerine düştüler

İstanbul Kağıthane'de kucağında bebekle markete giren kadının üstüne, marketin dışındaki klimayı tamir eden 2 teknisyen düştü. Yaralanan kadın ve teknisyenler hastaneye kaldırıldı. Annenin kucağındaki bebeği ise yara almadan kurtuldu.

İstanbul'da şoke eden olay! Bebekli kadının üzerine düştüler - Resim: 1

Gürsel Mahallesi'nde bulunan marketin çekme katında bulunan klimasındaki sorunu gidermek için gelen teknisyenler çalışmaya başladı. Tamiratın devam ettiği sırada 2 teknisyen ellerindeki klima malzemeleriyle birlikte yaklaşık 3 metreden aşağı düştü. 

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İstanbul'da şoke eden olay! Bebekli kadının üzerine düştüler - Resim: 2

Teknisyenler kucağındaki bebeğiyle markete girmek isteyen kadının üstüne düştü. Kadın ve iki teknisyen yaralandı.

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İstanbul'da şoke eden olay! Bebekli kadının üzerine düştüler - Resim: 3

Düşme sırasında annesinin koruduğu bebek olaydan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri teknisyenlerden birinin ayağının kırıldığını belirledi. Teknisyen dakikalarca acı içinde feryat etti. Yaralı kadın ve 2 teknisyen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. İki teknisyenin elektrik çarpması sonucu aşağıya düştüğü öne sürülürken inceleme devam ediyor.

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İstanbul'da şoke eden olay! Bebekli kadının üzerine düştüler - Resim: 4
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