İstanbul'da su borusu patladı; tramvaylar mahsur kaldı

Eyüpsultan, Silahtarağa Tüneli girişinde saat 15.30 sıralarında yapılan çalışma sırasında İSKİ'nin isale hattının patlatılması sonucu yollar su altında kaldı. Metrelerce yükseğe fışkıran su tramvay hattına da doldu. Su birikintisi nedeniyle iki tramvay mahsur kaldı. Silahtarağa Tüneli'nde ise ulaşım aksıyor.