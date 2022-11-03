İstanbul'da su kesintisi! Saat 22.00'ye kadar sürecek

İSKİ tarafından yayımlanan 3 Kasım arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 3 Kasım İSKİ su kesintisi listesi.