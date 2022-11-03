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İstanbul'da su kesintisi! Saat 22.00'ye kadar sürecek

İSKİ, su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini paylaştı. İşte o ilçeler ve mahalleler...

İstanbul'da su kesintisi! Saat 22.00'ye kadar sürecek - Resim: 1

İSKİ tarafından yayımlanan 3 Kasım arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 3 Kasım İSKİ su kesintisi listesi.

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İstanbul'da su kesintisi! Saat 22.00'ye kadar sürecek - Resim: 2

ESENLER

TURGUT REİS MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-03  08:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul'da su kesintisi! Saat 22.00'ye kadar sürecek - Resim: 3

SARIYER

USKUMRUKÖY MAH,ZEKERİYAKÖY MAH,KISIRKAYA MAH,DEMİRCİKÖY MAH,GÜMÜŞDERE MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTINA DEBİMETRE MONTAJI / DEĞİŞİMİ
Başlama Tarihi : 2022-11-03  09:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul'da su kesintisi! Saat 22.00'ye kadar sürecek - Resim: 4

ATAŞEHİR

YENİSAHRA MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-03  09:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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