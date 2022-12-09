İstanbul'da su samuru sürprizi
İstanbul Kartal Sahili’nde kayalıklar arasından çıkan su samuru cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul’da nadiren görünen ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan su samuru, gece saatlerinde Kartal Sahili’nde görüldü. Kayalıklarda gezen su samurunu gören sahildeki vatandaşlar o anları cep telefonu ile kayda aldı.
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Kayalıklar arasından çıkarak bir süre ilerleyen su samuru, kısa süre sonra gözden kayboldu.
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Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, su samurunun sahildeki kayalıklar üzerinde hareket ettiği görülüyor.
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