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İstanbul'da sular altında kalan mahalle gündüz görüntülendi

İstanbul Arnavutköy'de selin vurduğu Bolluca Mahallesi'nde felaketin boyutu gündüz havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

İstanbul'da sular altında kalan mahalle gündüz görüntülendi - Resim: 1

İstanbul'da dün akşam sağanak yağışın ardından meydana gelen selde 2 kişini hayatını kaybetmiş, Arnavutköy'ün Bolluca Mahallesi'ni de sel suları basmıştı. Günün aydınlanması ile selin yol açtığı tahribat ortaya çıktı. 

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İstanbul'da sular altında kalan mahalle gündüz görüntülendi - Resim: 2

Yapımı devam eden millet bahçesinde sel nedeniyle banklar yan dönerken, sera alanlarını da su bastığı görüldü. 

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İstanbul'da sular altında kalan mahalle gündüz görüntülendi - Resim: 3

Alibeyköy Deresi'nin taşması sonucu sürüklenen bazı malzemelerin ise köprüye takıldığı görüldü.

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İstanbul'da sular altında kalan mahalle gündüz görüntülendi - Resim: 4

Öte yandan selin bastığı Bolluca Mahallesi havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerle selin boyutu gözler önüne serildi. 

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