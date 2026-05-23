İstanbul'da şüphel ölüm! Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni otomobilinin bagajında bulundu
İstanbul Bağcılar'da, sabahtan beri haber alınamayan AVM mağaza sorumlusu H.Y.'nin cansız bedeni, park halindeki kendi otomobilinin bagajında bulundu.
İstanbul'un Bağcılar ilçesi, bugün öğle saatlerinde oldukça şüpheli bir asayiş olayına sahne oldu. Mahmutbey Mahallesi 2660 Sokak üzerinde park halinde duran bir otomobilin bagajında, sabah saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan bir erkeğe ait cansız beden bulundu.
İşe Gitmeyince Mesai Arkadaşları Aramaya Başladı
Bölgedeki bir alışveriş merkezinde (AVM) mağaza sorumlusu olarak görev yapan H.Y., sabah mesaisine gitmedi. Durumdan şüphelenen mesai arkadaşları, H.Y.'ye cep telefonu üzerinden ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Endişeli bekleyiş, bir mağaza çalışanının H.Y.'ye ait otomobili AVM yakınlarında park halinde fark etmesiyle yerini paniğe bıraktı.
Otomobilin yanına giden ve mesai arkadaşlarına ulaşamayan çalışanlar, durumu ivedilikle polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kilitli Aracın Camı Kırılarak Açıldı
Olay yerine hızla intikal eden emniyet güçleri, kapıları kilitli olan otomobile müdahale etmek için itfaiye ekiplerinin yardımıyla aracın camını kırdı.