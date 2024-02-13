İstanbul'da Suriyeli gaspçıdan bıçaklı gasp girişimi

İddiaya göre Ş.K. iş yerinde oturduğu sırada içeriye giren şüpheli kendisinden para istedi. Market sahibinden olumsuz yanıt alan şüpheli belinden çıkardığı bıçakla market sahibini tehdit etti. Ş.K. bunun üzerine, tezgahın altında bulunan copla bıçaklı saldırganın kafasına vurdu.