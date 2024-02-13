İstanbul'da Suriyeli gaspçıdan bıçaklı gasp girişimi
İstanbul Fatih'te müşteri gibi markete giren bir kişi, bıçak çekerek market sahibinden para istedi. Market sahibi bıçaklı saldırgana copla karşılık verdi. Esnafın saldırganı dakikalarca copla kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Topkapı Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan markette Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre Ş.K. iş yerinde oturduğu sırada içeriye giren şüpheli kendisinden para istedi. Market sahibinden olumsuz yanıt alan şüpheli belinden çıkardığı bıçakla market sahibini tehdit etti. Ş.K. bunun üzerine, tezgahın altında bulunan copla bıçaklı saldırganın kafasına vurdu.
Market sahibi, başına aldığı darbeyle dükkandan çıkıp koşarak kaçmaya başlayan bıçaklı saldırganı kovalamaya başladı. Ş.K., ara ara yakaladığı saldırgana copla vururken, bıçaklı saldırgan ise, cop darbelei sonrası kaçmaya devam etti.
Yaşanan kovalamaca ve Ş.K.'ın bıçaklı saldırganı ara sokaklarda copla yaklaşık 200 metre kovaladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.