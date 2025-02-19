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İstanbul'da sürücülerin kar çilesi kamerada

İstanbul Sarıyer'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar kaza yaptı, bazıları da yolda kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da sürücülerin kar çilesi kamerada - Resim: 1

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor. 

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İstanbul'da sürücülerin kar çilesi kamerada - Resim: 2

Akşam saatlerinde Sarıyer'de etkisini arttıran yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. 

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İstanbul'da sürücülerin kar çilesi kamerada - Resim: 3

Maslak'ta sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiller kaza yaptığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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İstanbul'da sürücülerin kar çilesi kamerada - Resim: 4

YOLDA KALAN ARAÇLARI VATANDAŞLAR İTTİ

Gazi Mahallesi'nde de kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yolda kaldı. 

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