İstanbul'da sürücülerin kar çilesi kamerada
İstanbul Sarıyer'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar kaza yaptı, bazıları da yolda kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor.
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Akşam saatlerinde Sarıyer'de etkisini arttıran yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı.
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Maslak'ta sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiller kaza yaptığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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YOLDA KALAN ARAÇLARI VATANDAŞLAR İTTİ
Gazi Mahallesi'nde de kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yolda kaldı.
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