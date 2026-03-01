İstanbul'da sürücülerin ters yön kavgası meydan savaşına dönüştü
İstanbul Üsküdar'da ters yönden gelen bir sürücü ile karşı yönden gelen sürücü arasında başlayan "yol verme" tartışması, meydan savaşına döndü. Tarafların birbirine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Üsküdar Ferah Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda, dar bir sokakta ters yönden ilerleyen bir sürücü, kurallara uygun şekilde karşı yönden gelen araçla burun buruna geldi.
Yol verme meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma, sürücülerin araçlarından inmesiyle birlikte bir anda fiziksel kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme yumruk ve sopalarla saldırdı.
Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)
