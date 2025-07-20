İstanbul'da taciz dehşeti! Önce laf attı, sonra ayağını ezdi!

Apartman adresini söyleyerek tehdit etti

Genç kadın bu sırada geri çekilerek uzaklaşmaya çalıştı ancak şahıs tehditlerine devam ederek Ç.'nin oturduğu apartmanın ismini söyleyip, tehdit etti. Bunun üzerine büyük korku ve panik yaşayan genç kadın, "Sen kimsin git buradan" diyerek tepki gösterdi ve aracın ön kapısından tuttu.

Tepki görünce aracıyla üzerinden geçti

Kadının tepkisi karşısında paniğe kapılan sürücü, aracıyla ani bir şekilde geri manevra yaptı. Bu sırada Ç.'nin ayağının üzerinden geçti. Şüpheli olay yerinden hızla uzaklaşırken genç kadın hafif şekilde yaralandı. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.