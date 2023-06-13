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İstanbul'da tacizciye meydan dayağı

İstanbul Esenler'de parktaki kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi.

İstanbul'da tacizciye meydan dayağı - Resim: 1

Olay, 8 Haziran Perşembe Günü akşam saatlerinde İbrahim Turhan Lisesi Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan kadınlara bir kişi sözlü tacizde bulundu. 

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İstanbul'da tacizciye meydan dayağı - Resim: 2

Parktaki vatandaşlar şüpheliye tepki gösterince tartışma çıktı. 

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İstanbul'da tacizciye meydan dayağı - Resim: 3

Bir süre sonra çevredekiler taciz şüphelisine tekme tokat saldırdı. 

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İstanbul'da tacizciye meydan dayağı - Resim: 4

Olay yerine gelen polis ekipleri, taciz şüphelisini gözaltına aldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)

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