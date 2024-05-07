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  4. İstanbul'da tahliye gerginliği: Evi boşaltmadı binayı yaktı

İstanbul'da tahliye gerginliği: Evi boşaltmadı binayı yaktı

İstanbul'da tahliye kararına rağmen evi boşaltmak istemeyen bir vatandaş, apartmanı ateşe verdi.

Kaynak: İHA
İstanbul'da tahliye gerginliği: Evi boşaltmadı binayı yaktı - Resim: 1
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İstanbul'da tahliye gerginliği: Evi boşaltmadı binayı yaktı - Resim: 2

Şişli’de bir adam, tahliye kararına rağmen daireyi boşaltmayınca memurlara direnip binayı benzin döküp ateşe verdi. Dehşet anları kameralara yansırken, polisin müdahale ettiği 3 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul'da tahliye gerginliği: Evi boşaltmadı binayı yaktı - Resim: 3

Olay, saat 10.30 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde meydana geldi.

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İstanbul'da tahliye gerginliği: Evi boşaltmadı binayı yaktı - Resim: 4

Edinilen bilgiye göre yıllar önce gecekondu olarak kullanılan alan yıkılarak yerine bina yaptırıldı. Bu süre içerisinde hak sahibi olduğunu iddia eden kişiler, binadaki dairelere yaşamaya başladı.

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