İstanbul'da tahliye gerginliği: Evi boşaltmadı binayı yaktı
İstanbul'da tahliye kararına rağmen evi boşaltmak istemeyen bir vatandaş, apartmanı ateşe verdi.
Kaynak: İHA
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Şişli’de bir adam, tahliye kararına rağmen daireyi boşaltmayınca memurlara direnip binayı benzin döküp ateşe verdi. Dehşet anları kameralara yansırken, polisin müdahale ettiği 3 kişi gözaltına alındı.
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Olay, saat 10.30 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre yıllar önce gecekondu olarak kullanılan alan yıkılarak yerine bina yaptırıldı. Bu süre içerisinde hak sahibi olduğunu iddia eden kişiler, binadaki dairelere yaşamaya başladı.
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