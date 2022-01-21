İstanbul'da taksici dehşeti! Kadını önce kaçırdı, sonra darbetti
İstanbul'da turistlerden fazla para istediği iddia edilen taksici, çıkan tartışmada kadın turisti kaçırıp, darp etti. Sürücünün kadını yaka paça taksiden attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu'nda yaşandı. Fransa'dan Türkiye'ye gelen 24 yaşındaki Loubna-Djamel Bendeddouche çifti, Karaköy'de kaldıkları otelin önünden 34 THL 61 plakalı taksiye binerek Taksim'e gitmek istediklerini söyledi. İddiaya göre, taksimetre 21 lirayı gösterdi. 100 TL veren turistlere taksici, "para yok, gidin" diye bağırmaya başladı. Taksicinin para üstünü vermediğini ileri süren Fransız çift arasındaki tartışma büyüyerek arbedeye döndü. Bu sırada Djamel Bendeddouche'yi Taksim'de araçtan indiren sürücü, kadın turisti ise araca kilitleyerek kaçırdı. O anlar kadın turist cep telefonuyla kaydetti. Görüntüleri çeken kadının
"Bu şaka mı ne? Beni Taksim'e geri götür" diye defalarca bağırdığı duyuluyor.
KADINI ZORLA TAKSİDEN İNDİRDİ
Loubna Bendeddouche'nin ifadesine göre, bir süre kadını ara sokaklarda gezdiren taksici, daha sonra Karaköy'e yöneldi. Meclis-i Mebusan Caddesi'ne gelen sürücü, burada kadını darp ederek araçtan indirmek istedi. Taksici ile kadın turist arasında burada yaşananlar da olay yerindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla ile kaydedildi.
KADININ SAÇLARINDAN ÇEKEREK ARAÇTAN İNDİRDİ
Cep telefonu görüntülerinde, kadını darp ettiği görülen taksici, kadının çekerek zorla araçtan indiriyor. Kadını yerlerde sürükleyen taksici, bir taraftan da kadına küfürler ediyor.