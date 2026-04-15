İstanbul'da Taksim Metrosu'nda yangın paniği!
Taksim Metro İstasyonu’nda akşam saatlerinde asansör dairesinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yoğun dumanın kapladığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Metro İstanbul’dan ulaşım kısıtlaması açıklaması geldi.
Kaynak: DHA / İHA
Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında Taksim Metro İstasyonu’nun asansöründe henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle bölgede yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
