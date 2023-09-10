İstanbul'da tam otomatik tüfekli şehir magandaları kamerada
İstanbul'da düzenlenen düğün ve asker eğlencelerinde yine magandalar sahnedeydi. Kimi tabancayla, kimi otomatik tüfekle havaya ateş etti.
İstanbul'da düzenlenen düğün ve asker eğlencelerine yine magandaların gölgesi düştü.
1 / 7
DHA'nın haberine göre Beykoz'da bulunan Halil Ulukurt Tüneli'nin girişinde yolu kapatan düğün konvoyundan bir kişi otomatik tüfekle havaya defalarca ateş etti.
2 / 7
Esenler'de ise düğün sırasında silah sesleri duyuldu. Düğün eğlencesini cep telefonu ile çeken bir vatandaş silah seslerinin duyulmasının ardından panikle içeri kaçtı.
3 / 7
Kağıthane-Dolmabahçe Tüneli'nde de görüntüler değişmedi. Asker eğlencesi yapan motosikletliler tüneli trafiğe kapattı.
4 / 7