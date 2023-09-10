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İstanbul'da tam otomatik tüfekli şehir magandaları kamerada

İstanbul'da düzenlenen düğün ve asker eğlencelerinde yine magandalar sahnedeydi. Kimi tabancayla, kimi otomatik tüfekle havaya ateş etti.

İstanbul'da tam otomatik tüfekli şehir magandaları kamerada - Resim: 1

İstanbul'da düzenlenen düğün ve asker eğlencelerine yine magandaların gölgesi düştü. 

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İstanbul'da tam otomatik tüfekli şehir magandaları kamerada - Resim: 2

DHA'nın haberine göre Beykoz'da bulunan Halil Ulukurt Tüneli'nin girişinde yolu kapatan düğün konvoyundan bir kişi otomatik tüfekle havaya defalarca ateş etti.

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İstanbul'da tam otomatik tüfekli şehir magandaları kamerada - Resim: 3

Esenler'de ise düğün sırasında silah sesleri duyuldu. Düğün eğlencesini cep telefonu ile çeken bir vatandaş silah seslerinin duyulmasının ardından panikle içeri kaçtı. 

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İstanbul'da tam otomatik tüfekli şehir magandaları kamerada - Resim: 4

Kağıthane-Dolmabahçe Tüneli'nde de görüntüler değişmedi. Asker eğlencesi yapan motosikletliler tüneli trafiğe kapattı. 

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