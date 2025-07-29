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İstanbul'da Tapu Müdürlüğü'nde yangın paniği

İstanbul'un Şişli ilçesinde Şişli Belediye binasında bulunan Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nde yangın çıktı.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da Tapu Müdürlüğü'nde yangın paniği - Resim: 1

Şişli Belediyesi binasında bulunan Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nde saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İstanbul'da Tapu Müdürlüğü'nde yangın paniği - Resim: 2

Binadan dumanların yükselmesi nedeniyle yangın sistemi uyarısı devreye girdi.

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İstanbul'da Tapu Müdürlüğü'nde yangın paniği - Resim: 3

Bazı çalışanlar alarm çalmasıyla binadan dışarı çıktı.

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İstanbul'da Tapu Müdürlüğü'nde yangın paniği - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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