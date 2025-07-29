İstanbul'da Tapu Müdürlüğü'nde yangın paniği
İstanbul'un Şişli ilçesinde Şişli Belediye binasında bulunan Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nde yangın çıktı.
Kaynak: DHA / İHA
Şişli Belediyesi binasında bulunan Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nde saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Binadan dumanların yükselmesi nedeniyle yangın sistemi uyarısı devreye girdi.
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Bazı çalışanlar alarm çalmasıyla binadan dışarı çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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