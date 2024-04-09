İstanbul'da tarihi hamamda yangın.. Evlerde yandı
İstanbul Fatih'te tarihi Tahta Minare Hamamı'nda yangın çıktı. Alevler hamamın hemen yanında bulunan 3 eve de sıçradı. Yangın sonrası hamam ve 3 evde hasar meydana geldi.
Kaynak: DHA
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Yangın, saat 22.00 sıralarında Balat Mahallesi'nde Vodina Caddesi'nde bulunan tarihi Tahta Minare Hamamı'nda çıktı. Edinilen bilgiye göre, tarihi Tahta Minare Hamamı'ndan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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Bu sırada alevler büyüyerek yükseldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
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İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken çevredeki vatandaşların da yangın söndürme çalışmalarına yardım ettiği görüldü.
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