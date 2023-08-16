İstanbul'da tasmasız köpek dehşet saçtı

Olay, sabah saatlerinde Moda sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki N.İ., köpeği ile birlikte sahilde yürüyüşe çıktı. Bu sırada M.B.'nin sahibi olduğu tasmasız köpek, İ. ve köpeğine saldırdı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla İ. ve köpeği kurtarıldı. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.