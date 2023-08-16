İstanbul'da tasmasız köpek dehşet saçtı
Kadıköy'de tasmasız olarak gezdirilen köpek, sahibi tarafından gezdirilen başka bir köpeğe saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kadını ve köpeğini güçlükle kurtardı.
Olay, sabah saatlerinde Moda sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki N.İ., köpeği ile birlikte sahilde yürüyüşe çıktı. Bu sırada M.B.'nin sahibi olduğu tasmasız köpek, İ. ve köpeğine saldırdı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla İ. ve köpeği kurtarıldı. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
KÖPEĞİ ZOR KURTARDILAR
Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, sahilde tasmasız olarak gezdirilen köpek, İ.'nin kucağında olan köpeğe saldırıyor. Yere düşen İ.'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koşuyor.
Bir vatandaş köpeği ve kadını kurtarmak için, saldıran köpeğe tahta parçası ile vurduğu görülüyor. Uzun uğraşlar sonucunda kadın ve köpeği kurtarılıyor.
El ve kol bölgesinden yaralanan N.İ. İskele Polis Merkezi'ne giderek, köpeğini tasmasız olarak gezdiren M.B.'den şikayetçi oldu. Saldırıya uğrayan köpeğin ise tedavi için veterinere götürüldüğü öğrenildi.(DHA)