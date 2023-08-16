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İstanbul'da tasmasız köpek dehşet saçtı

Kadıköy'de tasmasız olarak gezdirilen köpek, sahibi tarafından gezdirilen başka bir köpeğe saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kadını ve köpeğini güçlükle kurtardı.

İstanbul'da tasmasız köpek dehşet saçtı - Resim: 1

Olay, sabah saatlerinde Moda sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki N.İ., köpeği ile birlikte sahilde yürüyüşe çıktı. Bu sırada M.B.'nin sahibi olduğu tasmasız köpek, İ. ve köpeğine saldırdı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla İ. ve köpeği kurtarıldı. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. 

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İstanbul'da tasmasız köpek dehşet saçtı - Resim: 2

KÖPEĞİ ZOR KURTARDILAR

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, sahilde tasmasız olarak gezdirilen köpek, İ.'nin kucağında olan köpeğe saldırıyor. Yere düşen İ.'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koşuyor. 

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İstanbul'da tasmasız köpek dehşet saçtı - Resim: 3

Bir vatandaş köpeği ve kadını kurtarmak için, saldıran köpeğe tahta parçası ile vurduğu görülüyor. Uzun uğraşlar sonucunda kadın ve köpeği kurtarılıyor. 

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İstanbul'da tasmasız köpek dehşet saçtı - Resim: 4

El ve kol bölgesinden yaralanan N.İ. İskele Polis Merkezi'ne giderek, köpeğini tasmasız olarak gezdiren M.B.'den şikayetçi oldu. Saldırıya uğrayan köpeğin ise tedavi için veterinere götürüldüğü öğrenildi.(DHA)

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