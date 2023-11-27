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İstanbul'da tavuk çiftliği alev alev yandı

İstanbul Sarıyer'de, bir tavuk çiftliğinde ısıtıcıdan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: DHA
İstanbul'da tavuk çiftliği alev alev yandı - Resim: 1

Yangın, Pazar günü saat 15.00 sıralarında Rumelifeneri Mahallesi Çiftlik Caddesindeki tavuk çiftliğinde çıktı.

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İstanbul'da tavuk çiftliği alev alev yandı - Resim: 2

İddiaya göre, havanın soğuk olması nedeniyle tavukların ısınması için çalıştırılan ısıtıcıdan yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çiftliğin çatısını sardı. 

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İstanbul'da tavuk çiftliği alev alev yandı - Resim: 3

Yangını fark eden çiftlik çalışanları kümeslerin kapılarını açarak tavukları bahçeye çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve  jandarma ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'da tavuk çiftliği alev alev yandı - Resim: 4

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

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