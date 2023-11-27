İstanbul'da tavuk çiftliği alev alev yandı
İstanbul Sarıyer'de, bir tavuk çiftliğinde ısıtıcıdan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: DHA
Yangın, Pazar günü saat 15.00 sıralarında Rumelifeneri Mahallesi Çiftlik Caddesindeki tavuk çiftliğinde çıktı.
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İddiaya göre, havanın soğuk olması nedeniyle tavukların ısınması için çalıştırılan ısıtıcıdan yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çiftliğin çatısını sardı.
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Yangını fark eden çiftlik çalışanları kümeslerin kapılarını açarak tavukları bahçeye çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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