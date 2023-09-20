İstanbul'da tehdidin yeni adı: Deprem sonrası asbest ölümleri
Deprem uzmanlarının yakın gelecekte meydana gelmesini beklediği olası büyük Marmara depremi öncesinde İstanbul için alarm çanları çalmaya devam ediyor. Megakent İstanbul'un tek riskinin büyük yıkım olmadığı, yıkım sonrası asbest kaosunun da olduğu açıklandı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depermlerin ardından Hatay'da sağlık krizine yol açan tehlike İstanbul için de uyarıların gelmesine neden oldu.
Uzmanlar, özellikle İstanbul gibi deprem riski taşıyan şehirlerde asbestli malzemelerin tespit edilmesi ve kaldırılması gerektiğini vurguladı. Deprem anında ortaya çıkacak asbest tozlarının sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.
6 Şubat felaketinin ardından yetkililer Hatay'da asbest tehlikesinin olmadığını söylemişti. Ancak Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nden uzman bir ekip Hatay’da, binaların yıkımı ve enkaz kaldırma sırasında ciddi asbest tehlikesi olduğu ortaya çıktığını duyurdu. Bölge ciddi bir halk sağlığı krizi ile karşı karşıyayken tehlikenin Hatay'la da sınırlı olmadığı açıklandı.
Türkiye'nin mevcut asbestli malzeme stoku, özellikle deprem riski taşıyan illerde ikincil bir afete yol açabilecek sağlık sorunlarına neden olabilir.