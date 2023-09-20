İstanbul'da tehdidin yeni adı: Deprem sonrası asbest ölümleri

6 Şubat felaketinin ardından yetkililer Hatay'da asbest tehlikesinin olmadığını söylemişti. Ancak Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nden uzman bir ekip Hatay’da, binaların yıkımı ve enkaz kaldırma sırasında ciddi asbest tehlikesi olduğu ortaya çıktığını duyurdu. Bölge ciddi bir halk sağlığı krizi ile karşı karşıyayken tehlikenin Hatay'la da sınırlı olmadığı açıklandı.