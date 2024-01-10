İstanbul'da tekel bayisini otomatik silahla taradılar
İstanbul Büyükçekmece'de bir tekel bayisine otomobil ile gelen saldırganlar otomatik silahla ateş açtı. 22 kurşun isabet eden iş yerinde çalışan bir kişi saldırıyı yara almadan atlattı.
Kaynak: DHA
Olay, 8 Ocak Pazartesi günü saat 00.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, Parmaksız Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi.
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Saldırganlar plakası tespit edilemeyen siyah renkli bir otomobil ile tekel bayisinin önünde durdu.
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Yüzü maskeli saldırgan araçtan inerek otomatik silah ile tekel bayisine defalarca ateş açtı.
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Saldırı anında içerde bulunan iş yeri çalışanı K.Ç. kaçarak saklanmaya çalıştı.
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