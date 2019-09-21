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  3. 21 Eylül 2019 18:50

İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 5. gününe giren TEKNOFEST, hafta sonu olmasından dolayı bir çok İstanbullu akın etti. Binlerce vatandaşın oluşturduğu insan ve araç yoğunluğu havadan görüntülendi. .

İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 5'inci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Hafta sonu havanın da güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular, soluğu Teknofest'te aldı.

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İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi

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İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi

Binlerce vatandaşın festival alanında ve çevresinde oluşturduğu yoğunluk havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

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İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi

Havalimanına girmek isteyen vatandaşlar, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

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