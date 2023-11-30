İstanbul'da terör estiren gasp çetesi çökertildi

Avcılar’da 18 Ekim 2023 tarihinde polise başvuran bir mağdur otomobilin içinde otururken, yanına gelen silahlı ve maskeli kişilerin kendisini aşağı indirerek otomobilini gasp ettiğini söyleyip şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken 20 Ekim 2023 tarihinde yine Avcılar’da bir başka otomobil daha gasp edildi. Polis ekipleri eşgal bilgilerinden aynı kişiler olduğunu tespit ettiği şüphelilerin peşine düşerken 21 Ekim 2023 tarihinde aynı bölgede bir otomobil daha gasp edildi. İstanbul polisini alarma geçiren olaylar zincirinde 23 Ekim 2023 tarihinde saat 03.30’da bir kez daha ortaya çıkan şüpheliler bu kez gasp etmeyi başaramadıkları bir otomobilin arkasından ateş açtı. Şüpheliler aynı gecenin sabahında saat 07.00 sıralarında sürücüsünü zorla araçtan indirdikleri bir başka otomobili daha gasp etti.