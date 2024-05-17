İstanbul'da ters yön kazası: Kafa kafaya çarpışan araçlar alev alev yandı
İstanbul Sancaktepe'de ters yöne giren otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu iki araç da alev aldı.
İstanbul Sancaktepe’de ters yöne giren otomobil ile ticari taksinin çarpıştığı kazada her iki araç yandı.
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Şile Otoyolu Paşaköy Caddesi’nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil ters yöne girerek, ticari taksiyle çarpıştı.
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Kazada takside yolcu oldukları öğrenilen yaralı 2 kişi çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralıların çıkarılmasının ardından her iki araç da yanmaya başladı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu taksi ve otomobil yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
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