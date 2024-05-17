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  4. İstanbul'da ters yön kazası: Kafa kafaya çarpışan araçlar alev alev yandı

İstanbul'da ters yön kazası: Kafa kafaya çarpışan araçlar alev alev yandı

İstanbul Sancaktepe'de ters yöne giren otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu iki araç da alev aldı.

İstanbul'da ters yön kazası: Kafa kafaya çarpışan araçlar alev alev yandı - Resim: 1

İstanbul Sancaktepe’de ters yöne giren otomobil ile ticari taksinin çarpıştığı kazada her iki araç yandı.

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İstanbul'da ters yön kazası: Kafa kafaya çarpışan araçlar alev alev yandı - Resim: 2

Şile Otoyolu Paşaköy Caddesi’nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil ters yöne girerek, ticari taksiyle çarpıştı.

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İstanbul'da ters yön kazası: Kafa kafaya çarpışan araçlar alev alev yandı - Resim: 3

Kazada takside yolcu oldukları öğrenilen yaralı 2 kişi çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralıların çıkarılmasının ardından her iki araç da yanmaya başladı.

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İstanbul'da ters yön kazası: Kafa kafaya çarpışan araçlar alev alev yandı - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu taksi ve otomobil yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

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