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İstanbul'da TIR'daki camlar yola savruldu; trafik kilitlendi

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı kavşağında TIR'ın kasasında bulunan camlar yola düştü. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da TIR'daki camlar yola savruldu; trafik kilitlendi - Resim: 1

Olay, saat 07.30 sıralarında Sancaktepe Atatürk Caddesi ile Atayolu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre; cam yüklü TIR'la, kavşağa girdiği sırada bilinmeyen bir nedenle TIR'ın kasasında yüklü olan camlar kırılarak yola saçıldı. 

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İstanbul'da TIR'daki camlar yola savruldu; trafik kilitlendi - Resim: 2

Kavşak üzerinde plaklar halinde kırılıp yola saçılan camlardan dolayı trafik durma noktasına geldi. 

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İstanbul'da TIR'daki camlar yola savruldu; trafik kilitlendi - Resim: 3

Yol bakım ekiplerinin temizleme çalışmaları sonucunda camlar süpürülerek yolun kenarına alındı. 

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İstanbul'da TIR'daki camlar yola savruldu; trafik kilitlendi - Resim: 4

Temizleme çalışmalarının ardından trafik normal haline döndü.  

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