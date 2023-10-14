İstanbul'da TIR'daki camlar yola savruldu; trafik kilitlendi
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı kavşağında TIR'ın kasasında bulunan camlar yola düştü. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
Kaynak: DHA
Olay, saat 07.30 sıralarında Sancaktepe Atatürk Caddesi ile Atayolu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre; cam yüklü TIR'la, kavşağa girdiği sırada bilinmeyen bir nedenle TIR'ın kasasında yüklü olan camlar kırılarak yola saçıldı.
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Kavşak üzerinde plaklar halinde kırılıp yola saçılan camlardan dolayı trafik durma noktasına geldi.
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Yol bakım ekiplerinin temizleme çalışmaları sonucunda camlar süpürülerek yolun kenarına alındı.
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Temizleme çalışmalarının ardından trafik normal haline döndü.
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