İstanbul'da TIR'daki camlar yola savruldu; trafik kilitlendi

Olay, saat 07.30 sıralarında Sancaktepe Atatürk Caddesi ile Atayolu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre; cam yüklü TIR'la, kavşağa girdiği sırada bilinmeyen bir nedenle TIR'ın kasasında yüklü olan camlar kırılarak yola saçıldı.