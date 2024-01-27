İstanbul'da toplu taşımada doğum...
İstanbul'da 32 haftalık hamile bir kadın kontrol için hastaneye gittiği sırada yolcu minibüsünde doğum yaptı.
İstanbul Bahçelievler'de 32 haftalık hamile M.G. kontrol için hastaneye gittiği sırada yolcu minibüsünde doğum yaptı. Minibüsle hastaneye götürülen kadın ile bebeği tedavi altına alındı.
Doğum yapan M.G., "Minibüste bir anda sancım başlayınca kendimi yere attım. Minibüste bir sürü erkek vardı, ben de onlardan çekindiğim için bağıramadım. Minibüsün demirlerinden tutunarak sessizce kendimi sıktım. Sıkınca da zaten bebek geldi" dedi. Baba M.G., "Herkes minibüsçüye seslendi hızlansın diye. O da sağ olsun ambulans şoförü gibi sürmeye başladı. Hızlandı ve yoldakilere seslenerek yolu açtı. Tam hastanenin önüne geldiğimizde eşim minibüsün içerisinde doğum yaptı" dedi. Sürücü H.Y. de "Uçakta gördük, takside gördük de minibüsün içinde ilk defa böyle bir şeye şahit olduk" diye konuştu.
Olay, perşembe günü saat 09.00 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi mevkiinde Yayla-Topkapı güzergahında çalışan bir minibüste meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 32 haftalık hamile M.G. (23) eşi M.G. (31) ile birlikte hastaneye kontrole gitmek için evden çıktı. 1 buçuk yaşındaki çocukları da yanlarında bulunan çift, Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne gitmek için Yayla-Topkapı hattında çalışan H.Y.'in kullandığı yolcu minibüsüne bindi.
M.G.'nün Yayla Işıkları Durağı mevkinde sancıları başladı. M.G. ve yolcuların ikazı üzerine sürücü Yücel, Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Minibüs kısa sürede hastaneye vardı. Eşi, sağlık çalışanlarından sedye isteyerek M.G.'yü minibüsten indirmeye çalıştı. Sancıları artan M.G. doğumun başladığı söyleyerek minibüsten inemeyeceğini belirtti. Sağlık çalışanlarının yardımıyla 32 haftalık hamile M.G. minibüsün içinde doğum yaptı. Doğumun ardından bir sağlık çalışanın kucağında hastane içerisine götürülen prematüre bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.