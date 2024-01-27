İstanbul'da toplu taşımada doğum...

Doğum yapan M.G., "Minibüste bir anda sancım başlayınca kendimi yere attım. Minibüste bir sürü erkek vardı, ben de onlardan çekindiğim için bağıramadım. Minibüsün demirlerinden tutunarak sessizce kendimi sıktım. Sıkınca da zaten bebek geldi" dedi. Baba M.G., "Herkes minibüsçüye seslendi hızlansın diye. O da sağ olsun ambulans şoförü gibi sürmeye başladı. Hızlandı ve yoldakilere seslenerek yolu açtı. Tam hastanenin önüne geldiğimizde eşim minibüsün içerisinde doğum yaptı" dedi. Sürücü H.Y. de "Uçakta gördük, takside gördük de minibüsün içinde ilk defa böyle bir şeye şahit olduk" diye konuştu.