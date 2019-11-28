İstanbul'da trafiği rahatlatacak yeni kavşak geliyor
İstanbul Esenler'deki eski Baştabya Kışlası arazisinde bulunan tank geçidi kavşak olarak yeniden dizayn edilecek.
İstanbul Esenler'de TSK’nın boşalttığı eski Baştabya Kışlasına ait tank geçidinin şehir içi trafiğine nefes aldıracak kavşak olarak değerlendirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Esenler Belediyesi arasında protokol imzalandı.
Şehir içi trafiğinin özellikle sabah ve akşam saatlerinde büyük yoğunluk yaşadığı bölgede yapılacak kavşağın, ulaşımda büyük kolaylık sağlaması hedefleniyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 9 Ekim 2019 tarihinde Esenler Belediyesine yaptığı ziyaret sırasında, Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu ile tank geçidinin değerlendirilmesi konusu da görüşüldü.
Eski askeri kışla arazisinin Esenler Belediyesine devredildiğini, askeri arazi ile Esenler yerleşimi arasından TEM Otoyolunun geçtiğini belirten yetkililer, yapılan protokolün önemine vurgu yaparak, "Esenlerin, özellikle Tekstilkent bölgesinin TEM bağlantısını sağlamak için bölgeye bir kavşak yapılması ihtiyacı vardı. Var olan ve atıl durumdaki eski tank geçidinin, yapılacak kavşak için kullanılmasının yararlı olacağına karar verildi ve hemen çalışmalara başlandı.