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  3. 28 Kasım 2019 15:16

İstanbul'da trafiği rahatlatacak yeni kavşak geliyor

İstanbul Esenler'deki eski Baştabya Kışlası arazisinde bulunan tank geçidi kavşak olarak yeniden dizayn edilecek.

İstanbul'da trafiği rahatlatacak yeni kavşak geliyor

İstanbul Esenler'de TSK’nın boşalttığı eski Baştabya Kışlasına ait tank geçidinin şehir içi trafiğine nefes aldıracak kavşak olarak değerlendirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Esenler Belediyesi arasında protokol imzalandı.

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İstanbul'da trafiği rahatlatacak yeni kavşak geliyor

Şehir içi trafiğinin özellikle sabah ve akşam saatlerinde büyük yoğunluk yaşadığı bölgede yapılacak kavşağın, ulaşımda büyük kolaylık sağlaması hedefleniyor.

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İstanbul'da trafiği rahatlatacak yeni kavşak geliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 9 Ekim 2019 tarihinde Esenler Belediyesine yaptığı ziyaret sırasında, Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu ile tank geçidinin değerlendirilmesi konusu da görüşüldü.

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İstanbul'da trafiği rahatlatacak yeni kavşak geliyor

Eski askeri kışla arazisinin Esenler Belediyesine devredildiğini, askeri arazi ile Esenler yerleşimi arasından TEM Otoyolunun geçtiğini belirten yetkililer, yapılan protokolün önemine vurgu yaparak, "Esenlerin, özellikle Tekstilkent bölgesinin TEM bağlantısını sağlamak için bölgeye bir kavşak yapılması ihtiyacı vardı. Var olan ve atıl durumdaki eski tank geçidinin, yapılacak kavşak için kullanılmasının yararlı olacağına karar verildi ve hemen çalışmalara başlandı.

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