İstanbul'da trafiği savaş alanına çeviren kaza! Savunması polisi bile isyan ettirdi
İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil, 6 araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken otomobili kullandığı tespit edilen sürücü polise aracı kendisinin kullanmadığını ileri sürerek alkolmetreyi üflemedi.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Atakent Mahallesi 2. Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobilin sürücüsü iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hız yaptı ve direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Önündeki biri resmi plakalı toplam 6 araca çarparak durabilen sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Kazayı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan 2 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırırken polis ise kazayla ilgili inceleme yaptı.
Olay yerinde yapılan ilk belirlemelere göre kazayı Sedat T.'nin yaptığı tespit edildi. Ekipler Sedat T.'ye alkolmetre üfletmek istedi fakat Sedat T., aracı kendisinin kullanmadığını ileri sürerek alkolmetreyi üflemeyeceğini söyledi.