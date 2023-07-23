İstanbul'da trafik magandası dehşeti! Kadını öldürüp kaçtı

Yaşanan kaza ile ilgili konuşan bir vatandaş, "Caddeden bir araç süratli bir şekilde geldi. Kaldırımdan geçen yaşlı bir kadına çok sert bir şekilde vurdu. Kadın 50 yaşlarındaydı. Daha sonra burada kaçmaya çalışırken park halindeki araçlara da vurdu ve kaçtı. Zaten kazadan önce de gelmeden başka arabalara vurmuş. Biz de polis ekiplerini ve ambulansı aradık" dedi.