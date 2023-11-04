İstanbul'da trafik magandası dehşeti yaşattı

Olay, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 54 HS sefer numaralı İETT otobüsünde bulunan bir kadın ile telefonda başka bir şahıs tartıştıktan kısa süre sonra otobüsün yanına yaklaşan bir otomobil bir müddet otobüsün çevresinde ilerledikten sonra önünü kesti.