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İstanbul'da tramvay durağında taciz zanlısına linç girişimi

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir tramvay durağında bekleyen kadını taciz ettiği öne sürülen kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da tramvay durağında taciz zanlısına linç girişimi - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesinde meydana geldi.

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İstanbul'da tramvay durağında taciz zanlısına linç girişimi - Resim: 2

İddiaya göre, tramvay durağında bulunan bekleyen kişi, duraktataki kadını taciz etti.

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İstanbul'da tramvay durağında taciz zanlısına linç girişimi - Resim: 3

Durakta bekleyen başka bir kişi ile taciz şüphelisi tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Duraktaki yolcular taciz şüphelisine tekme tokat saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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İstanbul'da tramvay durağında taciz zanlısına linç girişimi - Resim: 4
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