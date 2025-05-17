İstanbul'da tramvay durağında taciz zanlısına linç girişimi
İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir tramvay durağında bekleyen kadını taciz ettiği öne sürülen kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesinde meydana geldi.
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İddiaya göre, tramvay durağında bulunan bekleyen kişi, duraktataki kadını taciz etti.
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Durakta bekleyen başka bir kişi ile taciz şüphelisi tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Duraktaki yolcular taciz şüphelisine tekme tokat saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)
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