  4. İstanbul'da tramvay durağının yanında erkek cesedi bulundu

İstanbul'da Vatan Tramvay Durağı'nın yanındaki boş arazide çadırda yaşayan 53 yaşındaki B.T. adlı şahıs ölü bulundu.

Kaynak: DHA
Olay, sabah saatlerinde Topçular Mahallesi’nde meydana geldi. Vatan Tramvay Durağı'nın yanındaki boş arazide kaldığı öğrenilen B.T.'nin hareketsiz şekilde yattığını farkeden çevredekiler ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde çadırda hareketsiz bir şekilde yatarak bulunan T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından T.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Ölüm nedenine ilişkin kesin sonuç, yapılacak otopsi sonrasında belli olacak. 

