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  4. Damat mı eşkıya mı, düğün mü savaş mı ?

İstanbul’da tüfekli damat dehşeti

İstanbul'da düğün öncesi toplanarak konvoy yapan gruptaki damat, eline aldığı yivsiz av tüfeğiyle havaya defalarca ateş açarak terör estirdi.

İstanbul’da tüfekli damat dehşeti - Resim: 1

İHA'nın haberine göre İstanbul Balıkyolu Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, bir grup güzellik uzmanı F.Y. ile Y.A.’nın düğünü için toplandı. 

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İstanbul’da tüfekli damat dehşeti - Resim: 2

Gruptaki bir şahıs damat Y.A.’ya yivsiz av tüfeği verdi. Tüfeği eline alan damat, havaya doğru defalarca ateş açtı. Dehşet anları kameralara anbean yansırken, grup ardından araçlarına binerek otoyola çıktı.

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İstanbul’da tüfekli damat dehşeti - Resim: 3

Şahıslar burada da seyir halindeki araçtan tabancayla havaya defalarca ateş açarak adeta terör estirdi. Yol da kesen şahıslar drift diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak patinaj da çekti. Şahıslar o anları bir sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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İstanbul’da tüfekli damat dehşeti - Resim: 4

Görüntülerin ardından harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, inceleme başlattı. 

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