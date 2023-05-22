İstanbul’da tüfekli damat dehşeti
İstanbul'da düğün öncesi toplanarak konvoy yapan gruptaki damat, eline aldığı yivsiz av tüfeğiyle havaya defalarca ateş açarak terör estirdi.
İHA'nın haberine göre İstanbul Balıkyolu Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, bir grup güzellik uzmanı F.Y. ile Y.A.’nın düğünü için toplandı.
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Gruptaki bir şahıs damat Y.A.’ya yivsiz av tüfeği verdi. Tüfeği eline alan damat, havaya doğru defalarca ateş açtı. Dehşet anları kameralara anbean yansırken, grup ardından araçlarına binerek otoyola çıktı.
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Şahıslar burada da seyir halindeki araçtan tabancayla havaya defalarca ateş açarak adeta terör estirdi. Yol da kesen şahıslar drift diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak patinaj da çekti. Şahıslar o anları bir sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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Görüntülerin ardından harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, inceleme başlattı.
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